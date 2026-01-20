BOLETIN DE NOTICIAS
Canadá aumentará su presencia en el Ártico ante las amenazas de Trump

La titular de Exteriores, Anita Anand, sostuvo que la seguridad de Groenlandia es una prioridad para su país.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Canadá prevé aumentar su presencia en el Ártico, informó la ministra de Exteriores de ese país, Anita Anand, en un escenario en el que crecen las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de hacerse con la isla de Groenlandia, un territorio actualmente bajo soberanía de Dinamarca.

Anand anunció que su país abrirá un consulado en la isla ártica el próximo mes, una medida que estaba prevista con anterioridad, según informó en una entrevista con Bloomberg durante el Foro Económico Mundial de Davos.

“No nos queda otra opción que asegurarnos de reforzar nuestra presencia en el Ártico”, aseveró. Y agregó: “La seguridad en el Ártico es una prioridad para nosotros”.

En los últimos días, Trump amenazó con más aranceles a ocho países europeos pertenecientes a la OTAN (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), por oponerse a la idea de EE.UU. de controlar Groenlandia.

Esos mismos países europeos enviaron el pasado jueves un pequeño grupo de militares a la isla danesa para una supuesta misión de reconocimiento y preparación de futuras maniobras conjuntas.

Ante estas acciones, el presidente estadounidense dijo que elevaría los aranceles a esas naciones hasta el 25 %, lo que contradice el acuerdo comercial alcanzado entre el bloque comunitario y EE.UU. el año pasado.

Trump mantiene en pie su idea de adquirir la isla, es decir, comprarla, aunque no ha descartado hacerse con ella por la fuerza en caso de que la primera opción no sea posible.

