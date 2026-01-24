Caos en las calles de Mineápolis después de que agentes del ICE mataran a tiros a un hombre

El caos se desató este sábado en la ciudad de Mineápolis, Minesota, después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) mataran la misma jornada a tiros un hombre.

El suceso provocó un nuevo enfrentamiento entre las autoridades y más de 100 manifestantes. La multitud se congregó en el lugar de los hechos, donde llamaron “cobardes” a los agentes federales, les instaron a “irse a casa” y exigieron a la Policía local que arrestara a los uniformados implicados en el tiroteo. Además los manifestantes incendiaron contenedores de basura, según muestran múltiples videos difundidos en las redes sociales.

⚡️ USAN GASES LACRIMÓGENOS CONTRA MANIFESTANTES EN MINEÁPOLIShttps://t.co/Fazged9Q9v pic.twitter.com/ZxjGs1uwbb — RT en Español (@ActualidadRT) January 24, 2026

Mientras, las autoridades han utilizado gases lacrimógenos y desplegaron equipos pesados. Además, en las calles se ha podido oír el estallido de municiones como granadas aturdidoras utilizadas para controlar a la multitud, informa AP. Varias personas que cruzaron la cinta policial fueron arrestadas, recoge Star Tribune.

¿Pero qué pasó?

Videos que muestran a un miembro del ICE disparando a quemarropa a un individuo se publicaron previamente en la red. En las imágenes se aprecia cómo varios agentes federales retienen a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfunde su arma y le dispare repetidamente. Posteriormente, la Policía de Mineápolis confirmó su fallecimiento.

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que agentes federales estaban realizando un operativo en busca de un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta. Indicó que, en aquel momento, un individuo que llevaba una pistola se acercó a los uniformados y los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente.

Fallece el hombre baleado por agentes del ICE en EE.UU. Alrededor de 100 manifestantes se congregaron en el lugar, exigiendo a la Policía de Mineápolis que arrestara a los agentes implicados.https://t.co/Fazged9Q9v pic.twitter.com/aB6LPWU97A — RT en Español (@ActualidadRT) January 24, 2026

Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse, señaló el organismo, apuntando que los médicos presentes en el lugar brindaron asistencia médica inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

A su vez, el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, detalló que la víctima era un hombre blanco de 37 años residente de la ciudad. El hombre era ciudadano estadounidense y “propietario legal de armas” con permiso, agregó.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, subrayó, por usu parte, que le ha comunicado a la Casa Blanca que “el estado debe liderar la investigación” sobre el tiroteo y “que los investigadores estatales garanticen la justicia”. Además, instó a los ciudadanos a mantener la calma y dar espacio mientras las autoridades procesan la escena. “El estado cuenta con el personal necesario para garantizar la seguridad de las personas; los agentes federales no deben obstaculizar nuestra capacidad para hacerlo”, publicó en X.

No es el primer incidente de este tipo en Mineápolis. A principios de enero, Renee Good, una ciudadana estadounidense, fue asesinada por un miembro del ICE durante una redada antimigratoria, lo que causó gran conmoción y rechazo entre los residentes de la zona, quienes catalogaron las acciones de los agentes como un acto violento innecesario.

BREAKING: DHS tells @FoxNews the suspect was armed with a gun, which has been recovered by federal agents. pic.twitter.com/GLZJMdwIup — Bill Melugin (@BillMelugin_) January 24, 2026

Desde entonces, se han registrado varios casos de exceso de fuerza por parte de los agentes migratorios contra la población durante las redadas. Por su parte, los residentes de la ciudad salen a las calles en medio de una huelga general para exigir que los agentes del ICE abandonen el estado.