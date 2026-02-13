Captado el momento que sicario asesina a empresario y su escolta en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del doble asesinato del reconocido empresario del sector arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, en la ciudad de Bogotá, perpetrado por un sicario.

La grabación ha salido a la luz en las últimas horas, luego del crimen ocurrido el pasado miércoles a las puertas de un gimnasio. Aponte había llegado al establecimiento deportivo sobre la 1:30 de la tarde y permaneció en las instalaciones, mientras su escolta lo esperaba afuera.

En las imágenes se observa a un motociclista estacionado en la calle —que se cree que era la persona encargada de avisar al sicario sobre la ubicación de las víctimas—, y también a un hombre vestido de traje y corbata en una esquina, que habla por teléfono, presumiblemente con su cómplice.

Al cabo de un rato, Aponte y su guardaespaldas aparecen en la escena mientras bajan unas escaleras para abandonar el gimnasio y el sicario cuelga la llamada, guarda el celular y se apresura hacia el lugar donde están las dos víctimas.

En menos de cinco segundos, el sicario alcanzó a los dos hombres, le propinó un disparo mortal a Aponte y otros tres a su escolta. Las víctimas quedaron tendidas en el suelo mientras el asesino emprendió la huida.

Las imágenes son muy sensibles…

#AMPLIACIÓN | Noticias Caracol conoció el video del momento en que un sicario acabó con la vida del empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, segundos después de que el arrocero saliera de un gimnasio en el norte de Bogotá. https://t.co/S0cNLIUig8 pic.twitter.com/SN73FoK5ES — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 13, 2026

El reconocido presentador Felipe Arias, amigo de Aponte, reveló que el empresario le había confiado que estaba recibiendo llamadas intimidatorias de grupos armados ilegales. “Él se sentía muy seguro, muy confiado de que no le iba a pasar nada, y creo yo que desestimó esas amenazas de las que él me habló”, relató el comunicador.

Por su parte, los padres del empresario, a la salida de una misa en honor de su hijo, dieron unas palabras a los medios: “Gracias a todos, familiares, amigos, las redes que no dejan de hablar de lo lindo que era mi hijo Gustavo Andrés, por todas las palabras de afecto y de amor porque era un hombre bueno”, dijo la mamá, según recoge Semana.