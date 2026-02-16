CBS: EE.UU. apoyará posibles ataques israelíes contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le prometió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que apoyaría los ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos de Irán si no se alcanzaba un acuerdo, informó este domingo CBS News citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el medio, la conversación tuvo lugar durante un encuentro del mandatario estadounidense con Netanyahu en su mansión de Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) el pasado diciembre.

Las fuentes aseguran que “las discusiones internas entre altos cargos del Ejército y la comunidad de inteligencia estadounidenses han comenzado a contemplar la posibilidad de apoyar una nueva ronda de ataques israelíes contra Irán”.

En este sentido, afirman que las conversaciones estadounidenses se han centrado menos en si Israel podría actuar que en cómo ayudaría EE.UU., incluyendo el reabastecimiento aéreo de los aviones israelíes y la delicada cuestión de obtener permiso de sobrevuelo de los países situados a lo largo de la posible ruta.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán escalaron a principios de enero, tras la amenaza del presidente Trump de proceder a una intervención militar, alegando inicialmente como motivo las protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones cesaron, Washington mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nucleares y de misiles de Teherán.

El 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Las consultas se desarrollaron de forma separada, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reuniéndose por turnos con el canciller omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, que actuó como mediador.

Después del encuentro, Trump aseveró que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”. Por su parte, Araghchi también describió el ambiente como “positivo” y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Sin embargo, desde Teherán han asegurado en repetidas ocasiones estar preparados para responder a cualquier “error estratégico” de EE.UU. con golpes “pesados”. Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable” para la nación persa.