China castiga con sanciones a empresas armamentistas de Estados Unidos

China ha impuesto sanciones contra empresas estadounidenses del sector de defensa por la venta de armas a Taiwán, anunció este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La medida afecta a diez personas vinculadas al complejo militar-industrial de EE.UU., así como a veinte empresas, entre ellas Boeing, Northrop Grumman Systems Corporation y L3Harris Maritime Services.

Las sanciones incluyen la congelación de los activos que las empresas y personas puedan tener en China, así como la prohibición para las organizaciones e individuos chinos de hacer negocios con ellas. Además, las personas incluidas en la lista tienen prohibida la entrada al país.

“Subrayamos una vez más que la cuestión de Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses fundamentales de China y constituye la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China-EE. UU. Cualquiera que intente cruzar esa línea y provocar en torno a la cuestión de Taiwán se enfrentará a la firme respuesta de China”, señala el comunicado del ministerio.

EE.UU. arma a Taiwán

El Gobierno de EE.UU. anunció la semana pasada que había notificado al Congreso la venta a Taiwán de un paquete militar de aproximadamente 11.100 millones de dólares. El paquete incluye ocho acuerdos de venta que abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS).

Pekín subrayó que este plan de venta de “avanzadas armas por un monto enorme” viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos chino‑estadounidenses al respecto.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

Ante las declaraciones separatistas del liderazgo de Taiwán, desde Pekín remarcan que esta región “nunca ha sido un país ni jamás lo será”, ya que “Taiwán es una parte inalienable del territorio de China”.

A finales de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que no considera que China pretenda “invadir” Taiwán, insinuando que podría disuadir al gigante asiático.