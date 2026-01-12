China envia mensaje a Trump de cara a pretensiones sobre Groenlandia

Pekín ha llamado a respetar los derechos ligítimos de todos los países para operar en el Ártico, después de que el presidente Donald Trump declarara que, si Estados Unidos no toma el control de Groenlandia, la isla acabará en manos de Rusia o China.

“Los derechos y libertades de todos los países para realizar actividades en el Ártico conforme a la ley deben ser plenamente respetados”, aseveró la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, en la rueda de prensa de este lunes instando a Washington a evitar usar a otros países como excusa para perseguir “sus propios intereses egoístas”.

La portavoz recalcó que el Ártico tiene un impacto directo en los intereses de la comunidad internacional, al tiempo que insistió en que las actividades de China tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región y se ajustan al derecho internacional.

El domingo, Trump declaró que, si “no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda”, e insistió en que “de una forma u otra” conseguiría que la isla forme parte de EE.UU.

Ante las amenazas de Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que “no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia. EE.UU. no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés”.

La Administración Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse de la isla. También sopesa la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo similar a los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés), una fórmula que le daría a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso exclusivo a aguas territoriales y espacio aéreo groenlandeses, a cambio de asistencia económica y financiera.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunirá esta semana con las autoridades de Dinamarca para discutir sobre Groenlandia y una hipotética intervención militar.

En medio de las amenazas de Washington, el Reino Unido mantendría conversaciones con aliados europeos sobre el despliegue de una fuerza militar en Groenlandia. Por su parte, la Unión Europea estaría elaborando planes para imponer sanciones a empresas estadounidenses, entre ellas Meta*, Google, Microsoft y X.