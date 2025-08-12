China habría pedido a firmas locales que dejen de usar este potente chip

La recomendación habría sido enviada tanto a empresas locales como a organizaciones relacionadas con asuntos de seguridad nacional.

Autoridades chinas habrían enviado mensajes a ciertas empresas locales, desalentando el uso de procesadores producidos por la tecnológica Nvidia, según reportó Bloomberg este martes.

La recomendación se habría enfocado principalmente en el chip H20 que fabrica la compañía estadounidense.

Al mismo tiempo, las organizaciones relacionadas con el Estado o con asuntos de seguridad nacional habrían sido exhortadas a abandonar los equipos de este gigante tecnológico.

La recomendación se produciría en el contexto del acuerdo de Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) para ceder al Gobierno de EE.UU. el 15 % de los ingresos por la venta de chips en China.