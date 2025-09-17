China lanza severa advertencia ante el aumento del poderío militar de EE.UU. en Asia

China rechaza categóricamente que EE.UU. haya desplegado el sistema de misiles Typhon en una base militar al suroeste de Japón y exige que dicho equipamiento sea retirado lo antes posible, según indicó este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian.

“El despliegue estadounidense del sistema de misiles de mediano alcance Typhon en Japón socava los intereses legítimos de seguridad de otros países, alimenta el riesgo de una carrera armamentista regional y una confrontación militar, y representa una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional”, escribió el vocero en X.

De acuerdo con Lin Jian, Washington y Tokio deben escuchar los llamamientos de los demás países de la región, “corregir el movimiento erróneo” y retirar el Thyphon, ubicado en la Base del Cuerpo de Marines de EE.UU. en la ciudad de Iwakuni, “lo antes posible”.

La presencia del sistema en territorio japonés se reveló en el marco de distintos ejercicios militares que Japón, Corea del Sur y EE.UU. han realizado en los últimos días en la región, como el simulacro Freedom Edge 25 (‘Borde de la libertad’) y las maniobras Iron Mace (‘Mazo de hierro’, solo entre Seúl y Washington).

Están perturbando la estabilidad en la región

En este contexto, desde la República Popular Democrática de Corea (RPDC) afirmaron que estas actividades están perturbando la estabilidad en la región y prometieron actuar aún con más intensidad para proteger la soberanía nacional.

“Los intentos de nuestros adversarios de enmascarar la naturaleza agresiva de sus ejercicios bélicos con retórica como ‘anual’ y ‘defensivo’ son ineficaces. No tenemos justificación para ignorar el aventurerismo militar de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que añade un grave factor a la ya precaria situación regional”, indicó el vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea, Pak Jong-chon.