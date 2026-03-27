España reporta el nivel más alto de inflación desde 2024

Mientras el Banco Central Europeo (BCE) ha hecho una proyección a una subida de precios general del 2,6 % para este año, superando su objetivo del 2 %, la inflación en España se elevó en marzo al 3,3 %, la más alta desde junio de 2024. Aunque la cifra se sitúa por debajo del 3,8 % que estimaban economistas, se trata de un aumento con respecto al 2,5 % del mes anterior, reporta Bloomberg.

El conflicto en Oriente Medio aplica más presiones al BCE

Según recoge el medio, el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) explica esta fluctuación por el aumento de los precios del combustible como resultado del conflicto en Medio Oriente.

El incremento a la inflación en España, la primera gran economía europea en la publicación de sus datos mensuales, presiona al BCE para incrementar los tipos de interés. No obstante, Christine Lagarde, presidenta de la institución, señaló esta semana que no tomarán decisiones apresuradas sin analizar bien la intensidad y duración de la crisis, pero el BCE estaría monitoreando de cerca los nuevos datos para evaluar cómo las fluctuaciones en los mercados energéticos afectan a los precios generales.

En dicho contexto, funcionarios aseguraron que la institución tomará las medidas necesarias para evitar la repetición de la crisis inflacionaria de 2022 que siguió al inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania.

Expectativas alejadas de la realidad

Las estimaciones en materia de inflación de los consumidores de la zona euro al inicio del conflicto son diferentes a la situación actual, destaca Bloomberg. Según el BCE, en una encuesta independiente realizada entre el 5 de febrero y el 3 de marzo se preveía un incremento de los precios del 2,5 % en los próximos 12 meses y los próximos 3 años, situándolos por debajo del mes previo, mientras que las expectativas para los próximos cinco años se mantuvieron estables en el 2,3 %.

Tras estos datos, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el miércoles que la guerra contra Irán “es un desastre absoluto”, en un momento en que su Ejecutivo puso en marcha un paquete de recortes fiscales y subvenciones por valor de 5.000 millones de euros centrado en la agricultura, el transporte y las facturas de electricidad.