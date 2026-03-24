EEUU despliega su portaviones más antiguo para hacer ejercicios con 10 países latinoamericanos

El portaviones más longevo de EE.UU., el USS Nimitz, realizará este año maniobras militares con las fuerzas marítimas de 10 naciones “aliadas” de América Latina, informó el lunes el Comando Sur.

Bajo el nombre Southern Seas 2026 (Mares del Sur, en español), el USS Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), se desplegarán en Suramérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El USS Nimitz, un buque de propulsión nuclear activo desde 1975, realizará ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

También hará visitas a puertos en Brasil, Chile, Jamaica y Panamá.

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE.UU.

Desde agosto del año 2025 hay una amplia actividad marítima en la zona

Desde agosto de 2025, el Comando Sur ha reforzado su presencia naval en América Latina con el pretexto del combate contra el narcotráfico. Las operaciones han dejado un saldo de al menos 157 personas muertas tras ataques letales a pequeñas embarcaciones, bajo la acusación no probada de que transportaban drogas.

En los últimos meses, las aguas latinoamericanas recibieron el portaviones USS Gerald R. Ford, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el submarino de propulsión nuclear USS Newport News, entre otros equipamientos militares.

La semana pasada, el subsecretario interino de Guerra para la Defensa Nacional y las Américas de EE.UU., Joseph M. Humire, avisó que los ataques a las supuestas ‘narcolanchas’ en Latinoamérica eran “solo el comienzo”.