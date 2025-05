China realiza ejercicios de desembarco anfibio en el estrecho de Taiwán

El Ejército de China realizó el martes ejercicios de desembarco anfibio en el estrecho de Taiwán, informa CCTV.

El 73.º Grupo de Tropas del Ejército Popular de Liberación realizó maniobras tácticas y de técnicas de conducción y desembarco con vehículos anfibios blindados en una playa de la provincia china de Fujian.

Según el medio, los conductores debían conducir varios tipos de vehículos anfibios en diversas pruebas. Los ejercicios se realizaron en grupos, en una zona de 1,5 kilómetros en el mar. Las maniobras se llevaron a cabo en un entorno similar al de combate real.

Los vehículos anfibios, con una velocidad máxima de 40 km/h en agua y equipados con armamento pesado, fueron diseñados para operaciones de desembarco y han sido desplegados en unidades como el 73.º Grupo de Tropas como “puntas de lanza” contra Taiwán, señala South China Morning Post.

“El entrenamiento es nuestra rutina diaria. Entrenamos duro para poder completar las tareas asignadas por nuestros superiores. Siempre estamos listos para luchar. Lucharemos y ganaremos”, declaró otro militar.

China has issued a navigation warning for a live-fire exercise in the Taiwan Strait for May 20-22

The exercise had no advance warning.

The exercise coincides with the one year anniversary of Taiwan’s President Lai Ching-te’s administration.

Today May 20th is also the start of… pic.twitter.com/BMdJAynk4D

— Indo-Pacific News – Geo-Politics & Defense (@IndoPac_Info) May 20, 2025