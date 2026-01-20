BOLETIN DE NOTICIAS
Choque de un tren de pasajeros en Barcelona deja escena de terror

El accidente dejó al menos 15 heridos.

Por Redaccion Central
Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña.

Una escena de terror dejó este martes el choque de un tren de pasajeros contra un muro derrumbado sobre la vía en las afueras de Barcelona (Cataluña, España).

En redes sociales se publicaron fotografías del accidente que dejó una persona fallecida: el maquinista. El siniestro ocurrió en la línea R4 de Rodalies, el servicio ferroviario metropolitano, y activó un amplio operativo de rescate con ambulancias y bomberos en la zona.

El impacto dejó al menos 15 heridos con asistencia de dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña y bomberos.

El SEM informó a través de la red social X que entre los lesionados hay cinco en estado menos grave y tres en estado grave. El accidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ese sector.

Los bomberos de Cataluña activaron 70 efectivos de rescate, entre ellos, del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y las unidades de mando pesado y media.

Para atender la emergencia establecieron una zona de seguridad y se han dedicado a evacuar a las personas involucradas en el accidente. Uno de los heridos quedó encerrado en el tren y pudo ser rescatado del interior del convoy.

El incidente se produjo cuando el tren colisionó con un muro caído que obstruía las vías.

