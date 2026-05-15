“Completada en un 70-75%”: Trump advierte que EE.UU. regresará a Irán para terminar la operación militar

Donald Trump anunció este viernes que las fuerzas militares estadounidenses regresarán a Irán para finalizar una operación que “prácticamente ha quedado terminada”.

“Probablemente hemos terminado entre un 70 y un 75 %. Todavía no hemos terminado todo. Volveremos y lo terminaremos”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de China.

El inquilino de la Casa Blanca reiteró además que las FF.AA. iraníes fueron prácticamente “aniquiladas”. “Puede que tengamos que limpiar un poco la situación porque tuvimos un pequeño alto el fuego de un mes, supongo que así se le puede llamar”, expresó.

En ese sentido, Trump aseveró que aceptó la tregua con la República Islámica por las peticiones de otros países. “Realmente hicimos el alto el fuego a petición de otras naciones. Yo no habría estado a favor, pero lo hicimos como un favor a Pakistán”, añadió.

“Irán es inquebrantable”

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró previamente: “A estas alturas, debería estar claro que Irán es inquebrantable y que solo emerge más fuerte y más unido cuando está bajo presión”.

“Por mucho que nuestras poderosas Fuerzas Armadas sigan preparadas para infligir una represalia devastadora a los agresores extranjeros, mi pueblo ama la paz y no busca la guerra. Nosotros no somos los agresores en esta sórdida situación, sino los agraviados”., declaró en una cumbre de los BRICS.