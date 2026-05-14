Guardia Costera de EE.UU. decomisa casi 6 mil libras de cocaína en aguas de Colombia

MIAMI / BOGOTÁ.- La Guardia Costera de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al narcotráfico en el Caribe, al interceptar tres embarcaciones rápidas cargadas con aproximadamente 6 mil libras (casi 2.7 toneladas) de cocaína, con un valor estimado de 45.8 millones de dólares.

La operación fue realizada por el cutter CGC Tahoma y su helicóptero. Según las autoridades, los tripulantes de las lanchas ignoraron los disparos de advertencia, por lo que la tripulación estadounidense respondió con fuego incapacitante para detenerlas.

Como resultado del operativo:

9 presuntos narcotraficantes fueron arrestados.

3 embarcaciones fueron neutralizadas y hundidas, ya que representaban un peligro para la navegación.

El cargamento de cocaína fue decomisado.

Este nuevo decomiso se suma a las acciones permanentes que realiza la Guardia Costera de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico Oriental para desarticular las rutas marítimas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos.