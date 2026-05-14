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Guardia Costera de EE.UU. decomisa casi 6 mil libras de cocaína en aguas de Colombia

La operación dejó nueve presuntos narcotraficantes detenidos y tres embarcaciones rápidas hundidas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

MIAMI / BOGOTÁ.- La Guardia Costera de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al narcotráfico en el Caribe, al interceptar tres embarcaciones rápidas cargadas con aproximadamente 6 mil libras (casi 2.7 toneladas) de cocaína, con un valor estimado de 45.8 millones de dólares.

La operación fue realizada por el cutter CGC Tahoma y su helicóptero. Según las autoridades, los tripulantes de las lanchas ignoraron los disparos de advertencia, por lo que la tripulación estadounidense respondió con fuego incapacitante para detenerlas.

Captura de pantalla.

Como resultado del operativo:

  • 9 presuntos narcotraficantes fueron arrestados.
  • 3 embarcaciones fueron neutralizadas y hundidas, ya que representaban un peligro para la navegación.
  • El cargamento de cocaína fue decomisado.

Este nuevo decomiso se suma a las acciones permanentes que realiza la Guardia Costera de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico Oriental para desarticular las rutas marítimas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Captura de pantalla.

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