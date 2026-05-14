EE.UU. amplía cargos contra “El Jardinero”, segundo al mando del CJNG, por tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO / WASHINGTON.- Las autoridades estadounidenses ampliaron este jueves los cargos contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusándolo ahora de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva que amplía los cargos iniciales presentados en agosto de 2020.

Flores Silva fue detenido el 27 de abril en la comunidad El Mirador, Nayarit, en un operativo de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información de agencias estadounidenses. Su detención fue considerada un duro golpe a la cúpula del CJNG, ya que era visto como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en febrero pasado en Jalisco.

El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva “está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México”.

Trayectoria criminal

Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, Flores Silva cruzó ilegalmente a Estados Unidos en su adolescencia. Acumuló antecedentes por narcotráfico en Carolina del Norte y Texas, cumplió casi seis años de prisión y fue deportado a México.

De regreso en el país, se integró al CJNG como sicario y escaló rápidamente hasta convertirse en operador clave en la producción de metanfetamina y el tráfico de cocaína y heroína en varios estados.

El CJNG es considerado el cártel más poderoso de México, con presencia en 21 de los 32 estados del país y operaciones internacionales.