Sheinbaum a EE.UU.: México ha tenido 36 solicitudes de extradición urgentes que han sido negadas

CIUDAD DE MÉXICO – La presidenta Claudia Sheinbaum planteó este miércoles un nuevo argumento en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: Estados Unidos ha negado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por falta de pruebas.

“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó durante la conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano aplica el mismo criterio que Washington ha utilizado en casos anteriores. “¿Qué pasaría si México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos?”, cuestionó, para ilustrar la asimetría en el trato bilateral.

La mandataria anticipó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán la próxima semana el expediente completo de los 36 casos en los que Estados Unidos rechazó solicitudes urgentes de México.

“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo. Lo mismo”, enfatizó, rechazando que la decisión tenga un tinte político.

Sheinbaum insistió en que la posición del gobierno no es de protección a Rocha Moya, sino de apego al Estado de Derecho y al artículo 39 constitucional, que defiende la soberanía nacional.