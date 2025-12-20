Condenan a Johnson & Johnson a pagar 65,5 millones de dólares a mujer con cáncer

Un jurado en el estado de Minnesota en EE.UU. obligó este viernes a Johnson & Johnson a indemnizar con 65,5 millones de dólares a Anna Jean Houghton Carley, una mujer de 37 años que desarrolló mesotelioma, un cáncer agresivo causado principalmente por exposición al asbesto, informa ABC News.

El jurado determinó que el talco para bebés de la compañía, usado por Carley durante su infancia, estaba contaminado con asbesto y contribuyó a su enfermedad.

Durante un juicio de 13 días en el Tribunal de Distrito del Condado de Ramsey, los abogados de Carley argumentaron que Johnson & Johnson sabía de la posible presencia de asbesto en sus productos, pero los comercializó sin advertir a los consumidores. El producto fue retirado del mercado en Estados Unidos en 2020 y la compañía dejó de vender polvos a base de talco en todo el mundo en 2023.

Por su parte, la empresa anunció que apelará el veredicto. Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de la compañía, afirmó que el talco para bebés es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer. “Estas demandas se basan en ‘ciencia basura’, refutadas por décadas de estudios”, declaró el representante, confiando en que un tribunal de apelaciones revoque la decisión.

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles obligó a la compañía a pagar 40 millones de dólares a dos mujeres que afirmaron que el talco de Johnson & Johnson les había causado cáncer de ovario. El reciente caso se suma a la larga y millonaria lista de demandas que el fabricante ha recibido por este producto.