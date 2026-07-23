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“Será un problema para el mundo entero”: Rubio tras el ataque hutí a petroleros sauditas

"Realmente no deberían hacer eso", señaló el secretario de Estado de EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto el grupo armado hutie.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el ataque por parte de los hutíes contra dos petroleros de Arabia Saudita que, según el movimiento yemení, violaron el bloqueo impuesto por ellos en el mar Rojo, podría convertirse en un problema para todo el mundo.

“Realmente no deberían hacer eso. Los iraníes los han metido en esto. Los hutíes, en general, han sido inteligentes y se han mantenido al margen de todo esto durante todo el conflicto. Ahora, al parecer, se han visto arrastrados a esto al atacar a Arabia Saudita y a sus barcos”, declaró Rubio este jueves ante los periodistas en el marco de su visita a Manila, la capital de Filipinas, donde participa en eventos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

“Hace unas horas leí reportes que, de hecho, había un buque cisterna saudita con bandera china. Es un barco chino. ¿Van a hacer estallar un barco chino? Se convertiría en un problema para China. Se convertiría en un problema para el mundo entero”, aseguró.

“Espero que la situación se calme porque creo que los hutíes, francamente, fueron arrastrados a esto por los iraníes. Fueron inteligentes al mantenerse al margen, y deberían seguir al margen y detenerse. Veremos qué pasa allí. Obviamente, no es una noticia positiva”, agregó.

Leer también: Los hutíes yemeníes atacan con misiles balísticos y de crucero dos petroleros sauditas (VIDEO)

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