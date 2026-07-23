Los hutíes yemeníes atacan con misiles balísticos y de crucero dos petroleros sauditas (VIDEO)

Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves haber atacado con misiles y drones dos petroleros de Arabia Saudita que violaron el bloqueo naval impuesto por ellos en el mar Rojo. La operación alcanzó los buques Encelia y Layla, provocando un gran incendio en ambas embarcaciones, según detalló el grupo en Telegram.

El medio iraní Press TV informó que un petrolero saudí fue alcanzado por un misil a unos 70 kilómetros al norte de la frontera con Yemen y se encuentra en llamas. Al parecer, el buque transportaba alrededor de 500.000 barriles de petróleo y había zarpado de Yanbu.

El ataque se enmarca en la respuesta a lo que los hutíes califican como el “asedio injusto y opresivo” impuesto por Arabia Saudita durante doce años. El grupo afirmó que la operación se llevó a cabo con “misiles balísticos y de crucero, así como con drones”, logrando impactos precisos. Además, indicaron que en el contexto de la operación forzaron la retirada de aproximadamente diez embarcaciones adicionales que se encontraban en la zona.

🚨 Se informande un ataque con misiles contra un petrolero de #ArabiaSaudita cerca de la frontera norte de #Yemen #reporte pic.twitter.com/0MZ9OfifBo — Planeta Informativo (@planetainfoLA) July 23, 2026

Según el comunicado, esta acción reafirma la ecuación de “asedio por asedio” que han mantenido contra el país vecino. “Aseguramos al enemigo saudí que cualquier insensatez o agresión dirigida contra nuestro país se enfrentará con operaciones a gran escala en lo más profundo de su territorio, y las consecuencias serán nefastas para él, por la voluntad y el poder de Alá”, advierte el documento.

El lunes, el grupo anunció el cierre a embarcaciones saudíes del estrecho de Bab el Mandeb, una vía comercial estratégica que separa Yemen de Yibuti y Eritrea, y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. El embargo se ordenó como una represalia de “ojo por ojo” frente al cerco de Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.

Donald Trump advirtió el martes a los hutíes que Estados Unidos está dispuesto a responder si el grupo cumple su amenaza de bloquear el tráfico marítimo hacia Arabia Saudita en el mar Rojo.