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Los hutíes yemeníes atacan con misiles balísticos y de crucero dos petroleros sauditas (VIDEO)

Según el comunicado hutí, los ataques se produjeron como respuesta a la violación del bloqueo naval en el mar Rojo por parte de los petroleros.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Algunas fuentes informan de un ataque con misiles contra un petrolero cerca de la frontera norte de Yemen..

Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves haber atacado con misiles y drones dos petroleros de Arabia Saudita que violaron el bloqueo naval impuesto por ellos en el mar Rojo. La operación alcanzó los buques Encelia y Layla, provocando un gran incendio en ambas embarcaciones, según detalló el grupo en Telegram.

El medio iraní Press TV informó que un petrolero saudí fue alcanzado por un misil a unos 70 kilómetros al norte de la frontera con Yemen y se encuentra en llamas. Al parecer, el buque transportaba alrededor de 500.000 barriles de petróleo y había zarpado de Yanbu.

El ataque se enmarca en la respuesta a lo que los hutíes califican como el “asedio injusto y opresivo” impuesto por Arabia Saudita durante doce años. El grupo afirmó que la operación se llevó a cabo con “misiles balísticos y de crucero, así como con drones”, logrando impactos precisos. Además, indicaron que en el contexto de la operación forzaron la retirada de aproximadamente diez embarcaciones adicionales que se encontraban en la zona.

Según el comunicado, esta acción reafirma la ecuación de “asedio por asedio” que han mantenido contra el país vecino. “Aseguramos al enemigo saudí que cualquier insensatez o agresión dirigida contra nuestro país se enfrentará con operaciones a gran escala en lo más profundo de su territorio, y las consecuencias serán nefastas para él, por la voluntad y el poder de Alá”, advierte el documento.

El lunes, el grupo anunció el cierre a embarcaciones saudíes del estrecho de Bab el Mandeb, una vía comercial estratégica que separa Yemen de Yibuti y Eritrea, y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. El embargo se ordenó como una represalia de “ojo por ojo” frente al cerco de Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.

Donald Trump advirtió el martes a los hutíes que Estados Unidos está dispuesto a responder si el grupo cumple su amenaza de bloquear el tráfico marítimo hacia Arabia Saudita en el mar Rojo.

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