El polémico gesto de Yamal con una de las hijas del rey de España (VIDEO)

El delantero español Lamine Yamal dejó con la palabra en la boca a la infanta Sofía, la hija menor del Rey de España Felipe VI en un acto en el Palacio de la Zarzuela de Madrid para felicitar a la selección española por ganar el Mundial de Fútbol 2026.
En un video viralizado en redes sociales se observa cuando el jugador saluda al monarca con un abrazo, luego a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a Sofía, a quien le da la mano, se gira mientras ella le habla y él no le presta atención.
Lamine Yamal abraza al Rey y luego le da la espalda a la Princesa Sofía mientras ella intenta hablar con él. pic.twitter.com/XHGHz7i6ME
— Money Explorers Kids (@explorers_money) July 20, 2026