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El polémico gesto de Yamal con una de las hijas del rey de España (VIDEO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

El delantero español Lamine Yamal dejó con la palabra en la boca a la infanta Sofía, la hija menor del Rey de España Felipe VI en un acto en el Palacio de la Zarzuela de Madrid para felicitar a la selección española por ganar el Mundial de Fútbol 2026.

En un video viralizado en redes sociales se observa cuando el jugador saluda al monarca con un abrazo, luego a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a Sofía, a quien le da la mano, se gira mientras ella le habla y él no le presta atención.

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