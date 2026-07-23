El polémico gesto de Yamal con una de las hijas del rey de España (VIDEO)

El delantero español Lamine Yamal dejó con la palabra en la boca a la infanta Sofía, la hija menor del Rey de España Felipe VI en un acto en el Palacio de la Zarzuela de Madrid para felicitar a la selección española por ganar el Mundial de Fútbol 2026.

En un video viralizado en redes sociales se observa cuando el jugador saluda al monarca con un abrazo, luego a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a Sofía, a quien le da la mano, se gira mientras ella le habla y él no le presta atención.