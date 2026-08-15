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“Sánchez es un traidor”: Ayuso ‘estalla’ tras segundo intento de inmigrantes por llegar a Ceuta

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este sábado un duro mensaje dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta (España) desde Marruecos.

“El Gobierno ha dejado que España sea invadida por terroristas que no quiere identificar mientras seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista”, escribió Ayuso en X.

“Sánchez es un irresponsable y un traidor. Las fronteras de España se protegen. La seguridad de los españoles no se negocia”, sentenció.

Ampliar: Videos del nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta

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