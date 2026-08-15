La actriz de ‘American Pie’ gana un millón de dólares tras pasar nueve días en OnlyFans

La actriz estadounidense Shannon Elizabeth, conocida por su icónico papel en la película ‘American Pie’ (1999), reveló que ganó un millón de dólares en solo nueve días tras lanzar en abril su cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

“Superé el millón de dólares en nueve días. Fue realmente sorprendente, y me sentí honrada de que mis fanáticos salieran y me apoyaran. No tenía idea de qué esperar, y la respuesta ha sido realmente increíble”, declaró la actriz de 52 años a Variety.

Elizabeth atravesaba un período difícil tras divorciarse de su esposo, Simon Borchert, tras cinco años de matrimonio, mientras las ofertas de interpretación habían dejado de llegarle, debido a que vivía principalmente en Sudáfrica —donde dirige su organización sin fines de lucro de rescate animal Animal Avengers— y al edadismo de Hollywood.

“Estuve viviendo de mis ahorros durante la mayor parte de los últimos diez años, porque no me había enfocado tanto en el trabajo. Poder volver al punto donde no estoy luchando y puedo elegir proyectos porque me gustan y no porque necesito el dinero, definitivamente me está dando más libertad”, explicó.

OnlyFans se convirtió en una extensión natural de su interacción con fans en convenciones como Comic-Con. Actualmente, su contenido no incluye desnudos, aunque muchas de sus publicaciones insinúan imágenes que parecen desnudos para luego mostrarla vestida. “Tengo que ser un poco misteriosa […]. Todavía lo estoy explorando y a medida que me sienta más cómoda, voy a empujar esos límites”, adelantó.

Una parte importante de sus ganancias en la plataforma las reinvierte en Animal Avengers, organización fundada en 2001 para el rescate de perros y gatos en Los Ángeles que evolucionó hacia la conservación de vida silvestre en Sudáfrica. “Gran parte de lo que hago regresa a los animales. Me permite cubrir gastos administrativos para que todo el dinero de la organización vaya a los animales en el campo”, afirmó.

Actualmente, Animal Avengers apoya esfuerzos antipoaching y tiene un santuario donde cuidan a un rinoceronte negro ciego llamado Manute.