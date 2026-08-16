Cristiano Ronaldo ha revelado cual es su futuro futbolístico tras casarse en secreto

El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló qué sucederá con su carrera futbolística a sus 41 años y después de su boda en secreto con Georgina Rodríguez.

“Este es probablemente mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, afirmó en entrevista exclusiva publicada este domingo. El futbolista, ahora recién casado, anticipa más tiempo con su familia.

Las revelaciones fueron dadas a Vogue en la cobertura de su boda íntima celebrada en el salón de su casa de Cascais, Portugal, el pasado 11 de agosto.