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Cristiano Ronaldo ha revelado cual es su futuro futbolístico tras casarse en secreto

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez. Foto página oficial de FB

El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló qué sucederá con su carrera futbolística a sus 41 años y después de su boda en secreto con Georgina Rodríguez.

“Este es probablemente mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, afirmó en entrevista exclusiva publicada este domingo. El futbolista, ahora recién casado, anticipa más tiempo con su familia.

Foto página oficial de FB

Las revelaciones fueron dadas a Vogue en la cobertura de su boda íntima celebrada en el salón de su casa de Cascais, Portugal, el pasado 11 de agosto.

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