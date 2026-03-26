De momento esto es lo que se sabe del derrame petrolero en el Golfo de México

Autoridades de México ofrecieron este jueves una conferencia de prensa para dar detalles sobre el origen del derrame de hidrocarburos que actualmente afecta al golfo de México.

Al respecto, el secretario de Marina de México, Raymundo Morales, informó que el 2 de marzo se recibieron los primeros reportes del derrame en playas de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

Morales indicó que, de acuerdo con los estudios, han concluido que “hay tres fuentes” que ocasionaron esta contaminación. La primera es “un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos”, que aún no ha sido identificado, pues en el área estuvieron al menos 13 embarcaciones.

Mientras, las otras dos son emanaciones naturales de “chapopoteras”, una ubicada a cinco millas de ese puerto veracruzano; y la otra, a 60 millas de Ciudad del Carmen, estado de Campeche, en la zona de Cantarell.

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La limpieza que se desarrolla en estos momentos

“La respuesta del Estado mexicano ha sido desde le primer momento y de manera contundente (…) Tenemos más de 2.200 elementos desplegados, aeronaves, buques y embarcaciones”, detalló el titular de la Secretaría de Marina.

Precisó que “hasta la fecha, se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo” y “se han limpiado 223 kilómetros de playa”.

Ante ello, Morales destacó que “todas las playas de mayor afluencia (turística) se encuentran limpias”, por lo que “la población puede tener la confianza de acudir” a ellas.

Agregó que mantendrán acciones “para detectar cualquier mancha y poderla recolectar antes de que lleguen a las playas”. El trabajo también incluirá “la contención del hidrocarburo en la zona de origen” con barreras marinas y así evitar que se siga dispersando el petróleo.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, señaló que “por ahora, se descarta” que el daño ambiental “sea severo”. Adelantó que se encaminan acciones de denuncias contra quienes resulten responsables de la contaminación.