Trump se pregunta sobre Sheinbaum el ¿Cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México?

El mandatario estadounidense reiteró la anécdota sobre el intento de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, al tiempo que elogió el trato y la voz de la presidenta mexicana.

CLEMSON, ESTADOS UNIDOS. — Durante un acto de campaña celebrado en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente cómo la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, transitó de practicar danza clásica en su juventud a encabezar el Gobierno de México.

Ante simpatizantes congregados en el T. Ed Garrison Arena, el republicano hizo referencia al pasado artístico de la jefa del Ejecutivo mexicano: “Ella era bailarina de ballet. No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos ocurrió eso?”, expresó durante su discurso orientado a movilizar el voto conservador de cara a las elecciones legislativas.

Anécdota sobre el “Golfo de América” y elogios a la mandataria

Las declaraciones de Trump se enmarcaron en la reiteración de un relato sobre su decisión adoptada en 2025 de modificar en la nomenclatura interna estadounidense la denominación del Golfo de México por la de “Golfo de América”. Según la versión expresada por el mandatario, Sheinbaum le habría telefoneado para solicitarle reconsiderar la medida, conversación que imitó ante los asistentes.

“Al ver que cambié el nombre del Golfo de México, me llamó y me dijo: ‘No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando’. Le respondí: ‘No, no, señora. No estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando’. Y lo llevé a cabo”, relató Trump en la llamada.

A pesar de la orden ejecutiva norteamericana, la Organización Hidrográfica Internacional (IHO), con sede en Mónaco, mantiene la denominación Golfo de México de manera oficial a nivel internacional al no haber emitido dictamen de cambio.

En el mismo pronunciamiento, el líder republicano describió a la presidenta mexicana como “una mujer realmente buena y agradable” y destacó la calidad de su voz, comentarios que se suman a expresiones similares vertidas previamente en mayo durante un encuentro en Florida.

La formación en danza de Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado públicamente su etapa en el ballet clásico, disciplina que practicó desde los 6 hasta los 20 años de edad. Durante su conferencia matutina del 12 de agosto de 2026, la mandataria explicó que debió optar entre la danza y sus estudios de Licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inclinándose por la carrera científica y posteriormente por la disciplina deportiva del remo.

“De niña hice mucho tiempo ballet y luego cuando entré a la Facultad, cuando ya había que escoger entre ser bailarina y ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui al lado opuesto e hice remo”, dijo la presidenta en esa ocasión.