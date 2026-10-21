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Ilhan Omar reaparece y pide apoyo financiero ante investigación federal sobre sus antecedentes migratorios

La representante demócrata denunció una persecución con motivaciones políticas luego de que agentes federales catearan su residencia en Washington D.C., decomisaran su teléfono y citaran a sus familiares.

Representante demócrata por el estado de Minnesota, Ilhan Omar.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — La representante demócrata por el estado de Minnesota, Ilhan Omar, rompió el silencio tras el avance de una investigación federal centrada en sus antecedentes migratorios, haciendo un llamado público a sus simpatizantes para solicitar asistencia financiera a fin de sufragar los costos del proceso legal.

A través de un mensaje en video, la legisladora agradeció el respaldo de sus seguidores y solicitó donaciones económicas para afrontar lo que describió como un periodo “costoso y desafiante”.

“No vamos a dejarnos intimidar, no vamos a ser silenciados, no vamos a tener miedo”, aseveró la congresista estadounidense durante su pronunciamiento.

Cateo residencial, aseguramiento de equipo y citaciones judiciales

La reaparición pública de la congresista se registra días después de que investigadores federales ejecutaran una orden de cateo en su vivienda ubicada en Washington, D.C. Durante la intervención, los agentes aseguraron su dispositivo telefónico e hicieron entrega de más de una docena de citatorios dirigidos a integrantes de su núcleo familiar para comparecer ante un gran jurado.

Ante los señaamientos, Ilhan Omar negó categóricamente haber incurrido en cualquier conducta ilícita y sostuvo que las acciones emprendidas en su contra obedecen estrictamente a motivaciones de índole política.

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