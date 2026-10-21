Ilhan Omar reaparece y pide apoyo financiero ante investigación federal sobre sus antecedentes migratorios

La representante demócrata denunció una persecución con motivaciones políticas luego de que agentes federales catearan su residencia en Washington D.C., decomisaran su teléfono y citaran a sus familiares.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — La representante demócrata por el estado de Minnesota, Ilhan Omar, rompió el silencio tras el avance de una investigación federal centrada en sus antecedentes migratorios, haciendo un llamado público a sus simpatizantes para solicitar asistencia financiera a fin de sufragar los costos del proceso legal.

A través de un mensaje en video, la legisladora agradeció el respaldo de sus seguidores y solicitó donaciones económicas para afrontar lo que describió como un periodo “costoso y desafiante”.

“No vamos a dejarnos intimidar, no vamos a ser silenciados, no vamos a tener miedo”, aseveró la congresista estadounidense durante su pronunciamiento.

“We’re not going to be intimidated, we’re not going to be silenced, we’re not going to be scared.” Rep. Ilhan Omar breaks her silence and turns to supporters for financial help as a federal investigation into her immigration history continues. In a new video, the Minnesota Democrat thanks supporters and asks for donations to help her through what she calls an “expensive and challenging” period. Last week federal investigators searched her Washington, D.C., home, seized her phone, and issued more than a dozen grand jury subpoenas to family members. Omar denies wrongdoing and says the investigation is politically motivated. — Fox News (@FoxNews) October 21, 2026

Cateo residencial, aseguramiento de equipo y citaciones judiciales

La reaparición pública de la congresista se registra días después de que investigadores federales ejecutaran una orden de cateo en su vivienda ubicada en Washington, D.C. Durante la intervención, los agentes aseguraron su dispositivo telefónico e hicieron entrega de más de una docena de citatorios dirigidos a integrantes de su núcleo familiar para comparecer ante un gran jurado.

Ante los señaamientos, Ilhan Omar negó categóricamente haber incurrido en cualquier conducta ilícita y sostuvo que las acciones emprendidas en su contra obedecen estrictamente a motivaciones de índole política.