Decenas de muertos y 100 heridos tras incendio en un bar de estación de esquí suiza en plena Nochevieja

Un violento incendio devastó el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, durante las celebraciones de Año Nuevo, dejando numerosos muertos y heridos, informó este jueves la Policía del cantón del Valais.

Se informa que aproximadamente 40 personas murieron y 100 resultaron heridas en el incendio y que las víctimas no pueden ser identificadas debido a las graves quemaduras que sufrieron.

Asimismo, la Policía suiza confirmó a Sky News que, por el momento, la tragedia no se está tratando como un caso de terrorismo. “Estamos viendo a muchos heridos y muchos muertos”, señaló un portavoz policial.

El fuego se registró en horas de la madrugada tras una o varias explosiones, informa RTS. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y se movilizaron helicópteros y numerosas ambulancias. La Policía ha habilitado además una línea telefónica de ayuda para las familias de las posibles víctimas.

Según las primeras informaciones, una detonación se produjo en el sótano del bar hacia la 1:30 de la madrugada, lo que desencadenó el incendio. El local, que normalmente abre hasta las 2:00, podía albergar a hasta 400 personas. Una fuente implicada en la gestión del suceso habló de “una gran catástrofe”, potencialmente comparable, en número de víctimas, al accidente de autobús en un túnel de Sierre en 2012, en el que murieron 28 personas.

La Policía confirma “decenas de muertos” en el incendio en la fiesta en una estación de esquí en Suiza https://t.co/XsKYAti4cw pic.twitter.com/S1iOrD7EfA — EL MUNDO (@elmundoes) January 1, 2026

Por ahora, la pista criminal no se contempla y se apunta a un posible accidente, aunque la causa exacta de la explosión y del posterior incendio sigue sin conocerse. Según reportes de Rhône FM, la manipulación de artefactos pirotécnicos podría estar detrás de la tragedia, pero esta hipótesis se maneja aún con cautela.

Asimismo, un médico de Rega, la compañía suiza de rescate aéreo, declaró que varios hospitales de la Suiza francófona han sido movilizados para atender a numerosas personas con quemaduras. Además, hizo un llamamiento a la población: “Muestren solidaridad evitando actividades de riesgo en este 1 de enero”.

La zona ha sido completamente acordonada y se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, indicó la Policía.