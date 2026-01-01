Describen qué causó el incendio en un bar suizo que mató a decenas de personas

El fuerte incendio que devastó durante las celebraciones de Año Nuevo el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dejando decenas de muertos y heridos, comenzó después de que una botella que contenía “velas festivas” fuera acercada demasiado al techo de madera, informa BFM TV, citando a testigos presenciales.

“Una de ellas [las velas] fue colocada demasiado cerca del techo, lo que provocó un incendio. En cuestión de segundos, todo el techo ardió. Todo era de madera”, explicaron Emma y Albane, dos jóvenes francesas. “Fue un pánico absoluto, todos gritaban”, agregaron.

Las jóvenes relataron que todos los presentes comenzaron a salir “gritando y corriendo”. La fiesta se realizaba en el sótano del establecimiento, mientras que las llamas se extendieron rápidamente a la planta superior. “La puerta de salida era bastante pequeña considerando la cantidad de gente presente. Alguien rompió una ventana para que la gente pudiera salir”, detalló una de las mujeres.