Después de insistir en cerrar el estrecho de Ormuz ahora Irán informa que no lo hará

Las Fuerzas Armadas de Irán indicaron que el estratégico estrecho de Ormuz no se cerrará, pero lanzaron una advertencia a los buques estadounidenses e israelíes en medio del conflicto armado en Oriente Medio.

“No detendremos ningún barco que intente pasar por el Estrecho, pero afirmamos que la responsabilidad por la vida, el equipo y la seguridad del barco recae en ustedes”, afirmó un portavoz del Estado Mayor de las FF.AA. iraníes.

“Definitivamente atacaremos a los barcos afiliados al régimen estadounidense y al régimen sionista en el estrecho de Ormuz”, advirtió.

Una vía vital para el comercio

El estrecho, que une el golfo Pérsico con el mar de Arabia y el océano Índico, es un corredor vital por el que pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, por lo que la imposibilidad de navegar por sus aguas ha generado una gran presión sobre los mercados globales de energía.