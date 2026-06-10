Detalles sobre el nuevo intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán que mantiene en vilo a la región

La noche del martes las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar entre Estados Unidos e Irán, en medio de los intentos por alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países.

Esta es la cronología de lo más destacado que ocurrió en la jornada.

Ataques de EE.UU.

E.UU. reanudó sus ataques contra la República Islámica en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituye, en palabras de Washington, “una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”.

Big success for the US Forces

Huge loss for Iran As per Iranian opposition news, Senior IRGC Commander & Deputy Commander for Political Affairs of the IRGC Navy, Mohammad Akbarzadeh has been killed in today’s strike by the US Airforce in Jask. Official confirmation awaited pic.twitter.com/wbnX6cFDrv — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 10, 2026

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) indicaron que se realizaron ataques a “instalaciones de defensa aérea, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia iraníes situados cerca del estrecho de Ormuz con munición de precisión”.

THE U.S. REVENGE STRIKE ON CAM

Senior US official reported to have claimed that 20 targets inside Iran were targeted. Though US strikes have ended, according to CENTCOM, the situation is still “active,” as IRGC has vowed to retaliate.

RT puts out footage. pic.twitter.com/DsI4xwAawi — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 10, 2026

Donald Trump destacó que era “muy importante responder” a Irán. “Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta”, declaró.

Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), las fuerzas estadounidenses atacaron “con pretextos infundados” varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.

Represalia de Irán

En respuesta a la agresión de EE.UU., las fuerzas iraníes atacaron bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército persa).

IRANIAN MISSILES ROAR over Jordan as IRGC CONFIRMS STRIKE on US AIR BASE in Eastern Jordan pic.twitter.com/po4YzH3ZOH — RT (@RT_com) June 10, 2026

El CGRI detalló que sus fuerzas navales lanzaron un ataque con drones contra la Quinta Flota de EE.UU., con base en Baréin. Además, se confirmaron ataques contra un emplazamiento militar de la Fuerza Aérea estadounidense en el este de Jordania. Por su parte, un alto funcionario estadounidense indicó a Reuters que se interceptaron “casi todos los misiles y drones”.

Advertencias de Irán

La Cancillería iraní se dirigió a los países de Oriente Medio y les recordó “su responsabilidad jurídica y moral de impedir” que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel para lanzar ofensivas contra la nación persa. A su vez, recordó que Teherán “no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa” ante los ataques contra su territorio.

En medio de los ataques estadounidenses, el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró: “A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EE.UU. decidió poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”.