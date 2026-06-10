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Detalles sobre el nuevo intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán que mantiene en vilo a la región

Teherán atacó bases estadounidenses en la región como respuesta a las agresiones de EE.UU., que a su vez respondió al derribo de un helicóptero AH-64 Apache en las cercanías del estrecho de Ormuz.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

EEUU ha empleado aviones de alta tecnología tras su último ataque contra los Ayatola.

La noche del martes las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar entre Estados Unidos e Irán, en medio de los intentos por alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países.

Esta es la cronología de lo más destacado que ocurrió en la jornada.

Ataques de EE.UU.

E.UU. reanudó sus ataques contra la República Islámica en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituye, en palabras de Washington, “una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”.

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) indicaron que se realizaron ataques a “instalaciones de defensa aérea, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia iraníes situados cerca del estrecho de Ormuz con munición de precisión”.

Donald Trump destacó que era “muy importante responder” a Irán. “Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta”, declaró.

Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), las fuerzas estadounidenses atacaron “con pretextos infundados” varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.

Represalia de Irán

En respuesta a la agresión de EE.UU., las fuerzas iraníes atacaron bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército persa).

El CGRI detalló que sus fuerzas navales lanzaron un ataque con drones contra la Quinta Flota de EE.UU., con base en Baréin. Además, se confirmaron ataques contra un emplazamiento militar de la Fuerza Aérea estadounidense en el este de Jordania. Por su parte, un alto funcionario estadounidense indicó a Reuters que se interceptaron “casi todos los misiles y drones”.

Los objetivos tras el ataque de los EEUU contra Irán.

Advertencias de Irán

La Cancillería iraní se dirigió a los países de Oriente Medio y les recordó “su responsabilidad jurídica y moral de impedir” que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel para lanzar ofensivas contra la nación persa. A su vez, recordó que Teherán “no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa” ante los ataques contra su territorio.

En medio de los ataques estadounidenses, el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró: “A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EE.UU. decidió poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”.

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