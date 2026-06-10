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Convocan a megamarcha en CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026

Las movilizaciones coincidirán con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Algunas de las personas que participarán en la megamarcha han logrado cruzar y estan listos para protestar.

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas organizaciones sociales y sindicales anunciaron una megamarcha para el próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se celebrará la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Según los organizadores, las marchas partirán de distintos puntos de la capital con rumbo a la zona sur de la ciudad, específicamente hacia el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

En la caseta México-Cuernavaca se despliega un dispositivo de seguridad impresionante. ¡Más de 1000 policías! en la entrada a la CDMX y ¡autobuses detenidos! Las protestas han llegado a Taxqueña, ¿listos para la Mega Marcha en la inauguración del mundial?

Ante la coincidencia de ambos eventos, las autoridades de la Ciudad de México implementarán un amplio operativo de seguridad y movilidad con el fin de evitar incidentes y garantizar tanto el desarrollo pacífico de las manifestaciones como la llegada de los aficionados al estadio.

A pesar de las adversidades y las trabas que el gobierno intentó ponerles, se siguen sumando mas contingente al movimiento por la derogacion de la ley del ISSSTE 2007. Llegando a la CDMX 16 camiones en donde vienen, estudiantes, normalistas, maestros de Guerrero y padres y madres de los 43. Sin contar la presencia del resto de gremios para incorporarse el 11 de junio a la mega marcha.

Se anticipan afectaciones viales en arterias principales como Calzada de Tlalpan, División del Norte y Viaducto Tlalpan, por lo que se recomienda a la población planear con anticipación sus traslados y optar por rutas alternas.

La jornada del 11 de junio estará marcada por dos eventos de gran relevancia: la inauguración del Mundial, que concentrará la atención internacional, y las movilizaciones sociales que buscarán visibilizar diversas demandas ciudadanas.

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