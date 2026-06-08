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Reportan un ataque a gran escala con drones contra bases de EE.UU. en Irak (VIDEO)

Sistemas de misiles Patriot intentan repeler un ataque en los cielos de Soran, provincia de Erbil, informan medios.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Capturas de pantalla.

Medios iraquíes reportaron la noche de este lunes un ataque masivo con drones contra bases militares de EE.UU. ubicadas en el norte de Irak. Se indica que sistemas de misiles Patriot intentan repeler un ataque en los cielos de Soran, en provincia de Erbil.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran las explosiones en los cielos de la región. Además, se señala que aviones de combate estadounidenses patrullan intensamente el espacio aéreo.

Mientras, la agencia iraní IRNA indica que los ataques fueron dirigidos contra “la sede de partidos separatistas”.

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