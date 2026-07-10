Devastadores incendios azotan el continente europeo (IMÁGENES DE IMPACTO)

Las altas temperaturas, que estan por encima de los 40 grados en varios países, han desatado una oleada de incendios en Europa. Actualmente, España, Portugal, Italia y Francia, entre otros países del continente, combaten decenas de focos activos que ya han calcinado miles de hectáreas.

España pasa por una situación crítica con múltiples focos activos. Este viernes se han registrado 55 incendios forestales confirmados por los sistemas de monitorización. Asimismo, los satélites de la NASA detectaron otras 13 zonas con alta concentración de focos de calor en el territorio nacional.

Cataluña se percibe como la comunidad más afectada, con 19 incendios, seguida de Castilla y León con 15 y la Comunidad Valenciana con 14. En Andalucía se contabilizan cinco, entre ellos el devastador incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos. Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm — Rodrigo Alonso ﻥ 🇪🇸 (@Rodrigo_AlonsoF) July 9, 2026

De acuerdo con los últimos reportes, allí las llamas ya han cobrado la vida de al menos 12 individuos, 10 de ellos extranjeros, la mayoría británicos. Entre tanto, 23 personas siguen sin localizar. El fuego continúa activo y ha calcinado más de 3.150 hectáreas, mientras que el fuerte viento complica las labores de extinción. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que se trata “del incendio con mayores consecuencias hasta la fecha en la región”.

Francia enfrenta la temporada de incendios forestales de excepcional intensidad, con más de 25.000 hectáreas quemadas desde enero y alrededor de 8.000 focos registrados. Se precisa que la superficie calcinada ya duplica la del año pasado en las mismas fechas e incluso supera la de 2022, el año de los devastadores megaincendios en el departamento de Gironda, según Julien Marion, director general de Seguridad Civil y Gestión de Crisis de Francia, citado por medios locales.

El funcionario precisó que la situación actual se debe a un “cóctel explosivo” que está facilitando la propagación de las llamas: altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos. Las lluvias de invierno y la primavera hicieron crecer una densa vegetación que, tras tres olas de calor consecutivas desde mayo, se ha secado por completo y se ha convertido en material perfecto para el fuego.

Según los pronósticos, las temperaturas seguirán en ascenso, con 24 departamentos del noroeste del país en alerta roja a partir de este sábado y 21,9 millones de franceses afectados por la ola de calor.

Estos días Italia tampoco escapa de las llamas. La región de Piamonte continúa en estado de emergencia por múltiples incendios forestales. La situación más crítica se mantiene en Vercelli, donde el fuego ha arrasado unas 430 hectáreas en tres frentes activos. También se han registrado incendios en las provincias de Verbano-Cusio-Ossola, donde su intensidad ha disminuido, y en el Torinese, donde los equipos trabajan para contener dos focos en el Parque Nacional del Gran Paradiso.

Huge respect for the #firefighters trying to control the burn in the #Piedmont forests 🇮🇹 pic.twitter.com/0uT1vMqoLG — Louise Mangos (@LouiseMangos) July 9, 2026



Además se ha declarado un vasto incendio forestal en el Carso triestino, en la región de Friuli-Venecia Julia, cerca de la frontera con Eslovenia, así como en la isla de Cerdeña, en el suroeste del país.