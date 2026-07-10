NYP: Israel está dispuesto a sumarse a los ataques de EE.UU. contra Irán

Israel está dispuesto a unirse a los ataques de EE.UU. contra Irán, si Washington pide su ayuda, reportó este jueves The New York Post citando fuentes israelíes.

“Hemos demostrado que estamos con EE.UU.”, dijo una fuente. “No estoy seguro de que vaya a ser del interés de ellos —de Estados Unidos— que Israel se una a esto, pero, ya sabe, nos damos cuenta de que necesitamos mostrar nuestra fuerza… Estamos dispuestos a hacerlo de nuevo, si es necesario”, afirmó.

La fundadora del Centro Jurídico de Israel, Nitsana Leitner, que está vinculada a fuentes del Gobierno del país, confirmó que “Israel estará allí, no con palabras, sino con acción” si EE.UU. pide la ayuda. Lanzó duras críticas contra algunos países europeos, destacando que responden a Teherán con “declaraciones vacías”.

Sin embargo, otra fuente israelí admitió que el país no desea “volver al tiempo en que la gente tenía que ir a los refugios”, aunque añadió que al mismo tiempo Israel no quiere ignorar lo que está ocurriendo en Irán. “Así que, si ese es el precio que tendremos que pagar, soportaremos esa situación”, asumió.

‘La guerra no está terminada’

Después del nuevo intercambio de fuego entre EE.UU. e Israel el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la guerra aún no ha terminado, a la vez que aseguró que su país está en una posición fuerte frente a Irán.

Según sus palabras, “el largo brazo de la Fuerza Aérea [de Israel] llega a todas partes, desde Yemen hasta Irán”. En este contexto, recalcó que Israel está preparado “para cualquier escenario” y recalcó que el país debe permanecer siempre “más fuerte que nuestros enemigos”.

A pesar de que Irán y EE.UU. firmaron en junio el memorando de entendimiento, el alto el fuego se rompió. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. efectuaron el martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de “imponerle” a la República Islámica “altos costos” por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz. La ofensiva provocó una rápida respuesta de Teherán y una nueva escalada entre países que sigue intensificándose.