Suben a 3.889 las víctimas fatales por terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este jueves que, a la fecha, 3.889 personas han fallecido a consecuencia del devastador doblete sísimico que sacudió al país el pasado 24 de junio, mientras que 16.740 sufrieron heridas y 17.907 perdieron su vivienda.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, 6.462 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros y 16.891 están recibiendo atención en alguno de los 89 campamentos transitorios dispuestos por el Ejecutivo en las entidades afectadas por los terremotos.