Ha sido confiscada la casa de René Higuita en Medellín por nexos con Pablo Escobar

La Justicia de Colombia decretó la extinción del derecho de dominio de una casa del legendario exportero de la selección de fútbol, José René Higuita Zapata, al concluir que la propiedad fue comprada con dinero del cártel de Pablo Escobar antes de pasar a sus manos.

La vivienda, situada en el lujoso barrio El Poblado de Medellín, formó parte de un esquema de testaférrea utilizado para ocultar bienes adquiridos con recursos del extinto Cártel de Medellín, según el veredicto de un juzgado reseñado por medios locales.

El argumento fiscal es que la propiedad fue adquirida inicialmente por un testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín, antes de quedar registrada a nombre del famoso ‘Loco’ Higuita en 1992.

Ante esto, el exjugador respondió que la casa cumplía con todos los requisitos legales y desconocía quién era el vendedor. “René Higuita no hizo testaferrato, lo mío es legal”, declaró este jueves a la local Blu Radio.

“Yo he sido prácticamente la víctima de estos acontecimientos”, alegó en el programa ‘Mañanas Blu’, en el que recordó su visita a la cárcel de La Catedral, donde estuvo el otrora poderoso capo colombiano.

Higuita defiende su inocencia, por lo cual ya apeló la sentencia. “A mí desde que yo fui en una oportunidad a La Catedral, pues prácticamente ya desde ahí me adoptaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído”, agregó.