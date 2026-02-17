Dimite el jefe operativo de la Policía española, acusado de violación a su subordinada

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional de España, José Ángel González Jiménez, renunció tras ser citado por la Justicia por la denuncia de una antigua subordinada que le acusa, entre otros delitos, de presunta agresión sexual con penetración, informaron este martes medios locales.

En un documento oficial, al que tuvo acceso elDiario.es, se apunta que tanto González Jiménez como la denunciante, quien recibió una baja médica, están convocados por el Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid para el próximo 17 de marzo.

En la querella la mujer admite que tuvo una relación con el comisario, siendo su subordinada, pero luego terminó con él y “a partir de entonces fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos”, registrados el 23 de abril de 2025.

Ese día, González Jiménez le pidió que lo llevara a la vivienda oficial del DAO y al llegar, permanecieron entre 15 y 20 minutos en un auto, en el cual el oficial aplicó una “intensa presión psicológica” hasta lograr que ambos entraran al inmueble, solo para “hablar”.

Ya en el domicilio se dio la presunta agresión sexual. Y desde entonces la mujer denuncia un acoso continuo, por parte del DAO y de un mando policial que comía con González Jiménez el día de la agresión.