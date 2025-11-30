Donald Trump ha confirmado que tuvo una conversación con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que tuvo una conversación por teléfono con el dictador venezolano Nicolás Maduro, pero evita ofrecer los detalles sobre el intercambio.

El anuncio ocurre a bordo del Air Force One, donde el mandatario fue consultado por la prensa sobre los reportes publicados por distintos medios.

“La respuesta es sí”, dijo tras confirmar la llamada. Ante preguntas sobre cómo transcurrió la conversación, señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

Añadió que este es un asunto “muy complicado”, sin ampliar el contenido del diálogo.

La confirmación del contacto sucede durante un contexto de creciente presión por parte de Washington. De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, comunicó a Maduro que Estados Unidos intensificará las acciones militares si no deja el poder.

Con respecto a las diversas versiones de la prensa sobre el contenido de la conversación, un vocero negó que Trump y Maduro estén evaluando un encuentro para negociar una transición.

“Es un invento”, afirmó la fuente a Infobae tras descartar cualquier tipo de acercamiento bilateral dirigido a dar margen de maniobra al régimen chavista.

En este escenario, los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado esperan que se produzca un cambio definitivo en el poder para asumir una transición democrática y pacífica.

Las recientes declaraciones de Trump a su vez evidencian el endurecimiento de las acciones sobre el dictador chavista.

En el intercambio con los periodistas que iban en el avión presidencial, el mandatario estadounidense argumentó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado porque su gobierno no califica a ese país “amistoso”.

Repitió que desde allí entró al territorio estadounidense un elevado flujo de personas que, según él, provienen de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”. Cuando se le preguntó si la advertencia implicaba acciones militares inminentes, respondió: “No interpreten nada”.