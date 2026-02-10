EE.UU. advierte a sus barcos sobre cruzar el estrecho de Ormuz ante escalada con Irán

La Administración Marítima de EE.UU. ha instado a los barcos comerciales con bandera estadounidense a evitar las aguas territoriales iraníes cuando transitan por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, rutas clave para el tránsito global de petróleo.

Los buques deben mantenerse “lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en riesgo la seguridad de la navegación”, reza un mensaje difundido este lunes, que agrega que en caso de “transitar hacia el este por el estrecho de Ormuz se recomienda” que naveguen “cerca de las aguas territoriales de Omán” (al lado opuesto del canal).

Si son contactados por fuerzas del país persa a través de sistemas de comunicación, los barcos deben responder que transitan “de conformidad con el derecho internacional”, señala la Administración Marítima, que pide denegar el permiso de abordaje, pero “no resistirse por la fuerza” en caso de ser abordados.

El aviso se da en medio de las tensiones entre Washington y Teherán y tras el intento de intercepción de un petrolero con bandera de EE.UU. por lanchas iraníes en el estrecho de Ormuz el pasado martes.