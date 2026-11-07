EE.UU. afirma haber atacado un buque comercial en el golfo de Omán (VIDEO)

El comando militar estadounidense aseguró que la embarcación intentaba salir de las aguas regionales tras visitar un puerto iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas inutilizaron este 7 de noviembre un buque comercial en el golfo de Omán, después de que su tripulación civil ignorara repetidas advertencias e intentara violar en varias ocasiones el bloqueo naval impuesto contra Irán.

Según la información, un avión militar estadounidense disparó municiones de precisión contra la popa del buque M/V Huda, con bandera de San Cristóbal y Nieves, después de que las fuerzas del CENTCOM ordenaran a la tripulación abandonar las zonas designadas como objetivos. La embarcación intentaba salir de las aguas regionales tras visitar un puerto iraní.

El CENTCOM señaló que continúa aplicando estrictamente el bloqueo naval estadounidense contra el país persa. Asimismo, afirmó que, desde julio, se han desviado 147 buques comerciales e inutilizado otros cinco en el marco del cumplimiento de esta medida.

Además, indicó que anteriormente había destruido otros 10 petroleros comerciales que formaban parte de “la red clandestina multimillonaria” de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

La noticia se produce en un contexto de fuerte tensión entre Teherán y Washington. El 2 de noviembre, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra instalaciones iraníes en la isla de Qeshm, mientras continúa el enfrentamiento por el control y la seguridad del estrecho de Ormuz.

Teherán ha indicado a Washington en numerosas ocasiones que, para reabrir el estrecho de Ormuz, deben cumplirse primero las condiciones de Irán, tras lo cual se abordarían las negociaciones nucleares. Entre las exigencias iraníes figuran el fin del bloqueo naval estadounidense, el levantamiento de las sanciones y el cese de las hostilidades en todos los frentes.