El primer ministro de Haití viajará a El Salvador para definir el futuro de la misión militar

Alix Didier Fils-Aimé sostendrá reuniones bilaterales los días 16 y 17 de noviembre con el gobierno salvadoreño; el vicepresidente Félix Ulloa destacó los avances en la recuperación de Croix-des-Bouquets.

La continuidad del contingente militar salvadoreño en suelo caribeño ingresará en una fase clave de diálogo diplomático a mediados de este mes. El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajará los días 16 y 17 de noviembre a San Salvador para evaluar la permanencia de los uniformados extranjeros, según confirmó el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en declaraciones concedidas a la agencia EFE.

El jefe de Gobierno haitiano acudirá a la capital salvadoreña en el marco de un encuentro internacional dedicado a la democracia, coyuntura que ambas administraciones aprovecharán para analizar el rumbo del despliegue. “Ya me confirmó el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza”, sostuvo Ulloa, precisando que en la actualidad la misión no cuenta con un calendario establecido para concretar su repliegue.

Avances en Croix-des-Bouquets y despeje de barriadas

En el plano operativo, el vicepresidente salvadoreño ofreció un balance positivo de las incursiones tácticas, señalando que los batallones han logrado recuperar terreno en Croix-des-Bouquets, una zona estratégica situada a unos 10 kilómetros de Puerto Príncipe.

Ulloa afirmó que las patrullas de las fuerzas de seguridad han procedido al despeje de las barriadas donde operaban las pandillas armadas, asegurando que los resultados de estas tareas han generado satisfacción tanto entre los residentes locales como en las autoridades del gobierno anfitrión.

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