Reportan explosiones en varias ciudades de Irán, incluida su mayor isla

Casi simultáneamente se informó de explosiones en la ciudad de Jask.

Se ha producido explosiones en la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, informan medios locales.

Un canal asociado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionarias Islámica de Irán precisa que los impactos ocurrieron dentro de la isla, y que el ataque provenía del este.

Casi simultáneamente se reportaron explosiones en la ciudad de Jask, en la provincia de Hormozgán, donde el estrecho desemboca en el golfo de Omán.

Por su parte, el canal Press TV también informa de explosiones en las ciudades de Sirik y Bandar Abbas, ubicadas en la misma provincia.

La naturaleza de las explosiones sigue sin confirmarse oficialmente.

Sin embargo, la agencia Tasnim cita a una fuente que afirma que el sonido de las explosiones en Qeshm no está relacionado con el impacto de un misil y que, a pesar de algunas especulaciones, hasta el momento no ha habido ningún impacto en la isla.

El medio señala que es posible que los sonidos de explosión estén relacionados con las acciones de las Fuerzas Armadas iraníes en el estrecho de Ormuz.

Horas antes, la Armada de Irán comunicó que un buque cisterna que navegaba de forma irregular por el estrecho se incendió y quedó inmovilizado tras chocar contra una mina naval.

La Armada sostiene que el navío cruzaba “una zona prohibida y peligrosa”, ignorando las advertencias habituales y mantenía apagados sus sistemas de navegación e identificación.

Qeshm, la mayor isla iraní en el estrecho de Ormuz, ha sido objeto de ataques reiterados por las tropas estadounidenses durante el conflicto que continúa desde febrero pasado. Funcionarios estadounidenses consultados por The Wall Street Journal esta semana sugieren que el objetivo de estos golpes ha sido impedir que Irán atacara libremente las embarcaciones comerciales que cruzan esa estratégica vía marítima.