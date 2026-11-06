Muere a los 89 años el heredero de la dinastía Rockefeller

Falleció el exsenador y exgobernador de Virginia Occidental, John D. Rockefeller IV, un heredero millonario que trabajó como asistente social y vivió con mineros del carbón en la región montañosa de los Apalaches en los años sesenta, antes de construir una carrera política centrada en la expansión de la cobertura sanitaria. Según medios locales, murió el viernes 6 de noviembre en su casa de Washington. Tenía 89 años.

Una representante de la familia, Shelley Rodgers, confirmó la noticia. Rockefeller, bisnieto y homónimo del fundador de Standard Oil, fue gobernador de su estado entre 1977 y 1985, y luego senador durante 30 años, con un historial de voto generalmente liberal, impulsó políticas de seguridad nacional y de derechos de los veteranos.