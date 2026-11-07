Desarticulan en Florida red de tráfico de migrantes cubanos que lavó más de 22 millones de dólares

Seis integrantes del entramado delictivo fueron condenados a prisión tras cobrar hasta 40.000 dólares por ingreso ilegal y tramitación de asilos fraudulentos mediante solicitudes ESTA falsificadas.

Una investigación federal liderada por las autoridades de Estados Unidos logró la desarticulación y condena de una red delictiva radicada en Florida dedicada al tráfico ilícito de migrantes cubanos, fraude migratorio y lavado de dinero, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El tribunal federal impuso penas de entre dos y cuatro años de cárcel a seis integrantes del grupo —cinco ciudadanos de nacionalidad cubana y un residente de Florida—. La pena más alta fue dictada contra la líder operativa del entramado, Liannys Yaiselys Vega-Perez, de 27 años, quien fue sentenciada a cuatro años de prisión tras declararse culpable de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro, fraude de asilo, lavado internacional de dinero y ocultamiento de fondos ilícitos.

Captación por redes sociales y falsificación del sistema ESTA

De acuerdo con los documentos judiciales, la organización captaba a sus clientes mediante campañas publicitarias en redes sociales dirigidas a residentes en la isla de Cuba, cobrando tarifas de entre 1.500 y 40.000 dólares según el servicio. Las prestaciones abarcaban desde el ingreso ilegal por la frontera sur —para lo cual llegaron a fletar aviones privados— hasta el uso fraudulento de la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Debido a que los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA, la red presentó cientos de solicitudes falsas ante la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), inventando domicilios y afirmando erróneamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011 para ingresar por puertos oficiales.

Distribución de roles, empresas fantasma y decomisos millonarios

Las pesquisas detallaron el rol específico de cada uno de los involucrados en la estructura criminal:

Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32 años): coordinó el envío postal de pasaportes cubanos desde México para evitar incautaciones en la frontera y creó una empresa fantasma para el blanqueo de capitales. Fue condenado a dos años y medio de prisión y se le ordenó la confiscación de USD 2,9 millones.

coordinó el envío postal de pasaportes cubanos desde México para evitar incautaciones en la frontera y creó una empresa fantasma para el blanqueo de capitales. Fue condenado a dos años y medio de prisión y se le ordenó la confiscación de USD 2,9 millones. Layra Libertad Treto Santos (30 años): gestionó solicitudes de asilo falsas e ingresó ilegalmente con familiares. Recibió dos años y medio de cárcel y la confiscación de USD 95.000.

gestionó solicitudes de asilo falsas e ingresó ilegalmente con familiares. Recibió dos años y medio de cárcel y la confiscación de USD 95.000. Miguel Martinez Vasconcelos (31 años): financió los vuelos chárter y transfirió al menos USD 150.000 al extranjero. Cumplirá dos años de prisión y se le incautarán USD 150.000.

financió los vuelos chárter y transfirió al menos USD 150.000 al extranjero. Cumplirá dos años de prisión y se le incautarán USD 150.000. Walbis Pozo-Dutel (32 años) y Emanuel Martinez Gonzalez (29 años): encargados de la logística de traslados, instrucción de respuestas ante agentes fronterizos y recepción de cobros directos. Ambos fueron sentenciados a dos años de cárcel.

Entre 2021 y 2025, el monto total blanqueado por la estructura superó los 22 millones de dólares, incluyendo más de 600.000 dólares destinados exclusivamente al pago de pasajes en vuelos comerciales entre julio de 2022 y noviembre de 2024.