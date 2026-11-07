EE.UU. anuncia una nueva acción contra Irán

“El establecimiento del grupo operativo Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro bloqueo naval férreo contra Irán”, afirmó el comandante del CENTCOM.

El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, ordenó la creación de una fuerza de tarea que apoye los esfuerzos en curso del Gobierno estadounidense para impedir que Irán utilice rutas terrestres para transportar armas avanzadas y otros materiales, informó el organismo el 7 de noviembre.

Se trata de Puerta de Hierro (Iron Gate), un equipo interno de aproximadamente 20 empleados civiles y militares con base en Tampa, Florida.

Esta fuerza del CENTCOM coordinará con otras agencias del Gobierno de EE.UU. la prevención del movimiento de sistemas de armas avanzados, tecnologías de doble uso, materiales sancionados y flujos ilegales de ingresos a través de las fronteras terrestres de Irán y el mar Caspio.

“El establecimiento del grupo operativo Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro bloqueo naval férreo contra Irán”, afirmó Cooper. “Fortalecer la colaboración del CENTCOM con socios interinstitucionales de EE.UU. restringirá aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armas y reponer sus fuerzas militares”, agregó.