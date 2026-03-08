EE.UU. analiza posibilidad de tomar isla iraní clave para las exportaciones de petróleo

Funcionarios estadounidenses están considerando la posibilidad de tomar la isla iraní de Kharg, informó Axios este domingo, citando fuentes.

La isla se encuentra en la parte norte del golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa iraní. Allí hay una terminal petrolera que participa en la exportación de petróleo iraní. Según Axios, la isla es responsable de la exportación de alrededor del 90 % de los hidrocarburos del país.

Además de la isla, los funcionarios están discutiendo la posibilidad de apoderarse del uranio enriquecido iraní. Se señala que tal operación requerirá la presencia de tropas estadounidenses e israelíes, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Anteriormente, el exenviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, declaró la necesidad de tomarla. “Si se toma esa isla, eso es el 89 % del uso de petróleo que tienen los iraníes”, afirmó a Fox News, señalando que la medida “los asfixiaría económicamente”.

Trump no descarta el envío de tropas

El presidente estadounidense afirmó que admite el envío de tropas estadounidenses a Irán, pero “por una muy buena razón”. “Si alguna vez lo hiciéramos, [los iraníes] quedarían tan diezmados que no podrían luchar en el terreno”, declaró este sábado. Además, el mandatario declaró que el mapa de Irán “probablemente” no volvería a ser el mismo tras el conflicto.

En paralelo, The Washington Post informó que en el Pentágono se refuerzan las suposiciones de que el presidente tomará tal decisión.

La reciente y repentina cancelación de un importante ejercicio de entrenamiento para elementos de una destacada unidad de paracaidistas de élite no ha hecho más que incrementar las sospechas. Compuesta por entre 4.000 y 5.000 soldados, la 82.ª División Aerotransportada se especializa en misiones como la toma de aeródromos y otras infraestructuras críticas, el refuerzo de Embajadas estadounidenses y la realización de evacuaciones de emergencia.

Dicha formación no había recibido órdenes de despliegue; sin embargo, su participación destacada en conflictos pasados ​​aumenta las expectativas de que pueda ser involucrada en la campaña de agresión contra Irán.