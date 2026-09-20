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Confirman la primera muerte por dengue en Florida este año: Una mujer fallece en Tampa tras ser picada cerca de su hogar

Gay Small falleció a causa de un choque séptico y fallo multiorgánico; las autoridades sanitarias contabilizan 152 contagios en el estado, con la mayoría de los casos concentrados en el condado de Hillsborough.

El aumento de contagios en el condado de Hillsborough ha motivado el refuerzo de medidas de control de plagas en la zona de Tampa. Foto Magnific

Las autoridades sanitarias del estado de Florida (EE.UU.) confirmaron este viernes el fallecimiento de una mujer de 80 años residente de la ciudad de Tampa, quien se convirtió en la primera víctima mortal por dengue registrada en el estado en lo que va del año. La paciente se contagió tras ser picada por un mosquito portador del virus en las inmediaciones de su vivienda, según reportes oficiales citados por The New York Post.

La víctima fue identificada como Gay Small, quien falleció el pasado 4 de septiembre. Su certificado de defunción señala expresamente como causas del deceso la infección por el virus del dengue, un choque séptico y un fallo multiorgánico.

La hipótesis de una segunda exposición al virus

Los familiares de la paciente sospechan que un viaje realizado con anterioridad pudo haberla expuesto previamente al dengue. Esta circunstancia resulta epidemiológicamente relevante, debido a que especialistas en medicina tropical señalan que haber padecido una infección previa por un serotipo distinto del virus puede desencadenar una respuesta inmunitaria adversa y agravar considerablemente un segundo contagio.

Repunte de casos y condiciones meteorológicas

En lo que va de año, Florida acumula 152 casos confirmados de dengue, situándose el principal foco de transmisión local en el condado de Hillsborough. Expertos en salud pública atribuyen este brote a las condiciones climáticas recientes, en las que el aumento de precipitaciones y humedad generó entornos idóneos para la reproducción del mosquito vector.

Históricamente, la inmensa mayoría de los diagnósticos de dengue en el territorio continental de Estados Unidos correspondían a casos importados de personas que viajaron al extranjero, manteniendo a Puerto Rico como el principal punto de transmisión autóctona en la región. Sin embargo, el surgimiento de casos locales en Florida ha reavivado las alertas preventivas entre la población.

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