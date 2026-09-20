Caen seis mexicanos en EE. UU. tras desmantelar dos narcolaboratorios de metanfetamina en California

El Departamento de Justicia reportó 16 cateos y nueve arrestos en Bakersfield y Visalia, asegurando cerca de una tonelada de metanfetamina, armas, dinero y miles de plantas de marihuana.

BAKERSFIELD, CALIFORNIA. — Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron la detención de nueve personas —entre ellas seis ciudadanos mexicanos— como resultado de una operación táctica llevada a cabo en las ciudades de Bakersfield y Visalia, en el estado de California, que permitió la localización y desmantelamiento de dos narcolaboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, las investigaciones iniciaron en noviembre de 2025 y concluyeron el pasado 17 de septiembre, acumulando un total de 16 cateos ejecutados por el Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y agencias asociadas.

Resultados de los operativos y aseguramientos

Durante las incursiones tácticas y revisiones a los inmuebles intervenidos, las corporaciones estadounidenses lograron el aseguramiento de:

2,171 libras (984.749 kilogramos) de metanfetamina en estado sólido y cientos de galones de la misma sustancia en presentación líquida.

4,000 plantas de marihuana.

20 armas de fuego.

20,000 dólares en efectivo.

Ubicación de narcolaboratorios e intervenciones paralelas

Los informes del tribunal detallan que el primer laboratorio clandestino fue asegurado el 20 de abril de 2026 en Bakersfield. En esa misma fecha, los agentes interceptaron un vehículo conducido por Ramiro Luna, de 52 años, quien transportaba aproximadamente 145 kilogramos de metanfetamina acompañado por Robert Gray, de 54 años, ambos residentes de San Bernardino. El pasado 20 de agosto, ambos fueron acusados formalmente de conspiración para distribuir la droga.

El segundo laboratorio fue localizado el 20 de mayo de 2026 en Visalia. En la finca fue detenido Gustavo Alejandro Mendoza Félix, de 27 años y residente del inmueble, quien enfrenta cargos desde el 11 de junio por posesión con intención de distribuir metanfetamina.

Identidades de los detenidos

El Departamento de Justicia identificó a los seis mexicanos arrestados como:

Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años (residente de Porterville).

Gabriel Ramírez Beltrán, de 27 años (residente de Selma).

José Armando López Félix, de 29 años (residente del Valle de Yokuts).

Jaciel López Félix, de 23 años (residente de Sanger).

Faustino Romero León, de 50 años (residente de Sanger).

Jesús Adrián Ríoz Ramírez, de 27 años.

Por su parte, los tres detenidos restantes fueron identificados como Jesús Efraín López Félix, de 34 años (de Tulare); Alberto López Castillo, de 21 años (de Visalia); y Marissa López Félix, de 30 años (de Porterville).