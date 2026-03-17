EE.UU. ataca instalaciones de misiles iraníes en la costa del estrecho de Ormuz

EE.UU. llevó a cabo este martes un ataque contra instalaciones de misiles de Irán ubicadas en la costa del estrecho de Ormuz, según comunicó en X el Comando Central del país norteamericano.

“Hace unas horas, las fuerzas estadounidenses lanzaron con éxito varias municiones de penetración profunda de 5.000 libras [más de 2.200 kilos] contra instalaciones de misiles iraníes fortificadas, situadas a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Ormuz”, reza el comunicado.

Se agrega que “los misiles de crucero antibuque iraníes ubicados en esas instalaciones suponían un riesgo para la navegación internacional en el estrecho”.

Teherán cerró el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, tras la agresión estadounidense-israelí, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que no saldrá de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar.

El bloqueo de esta vía marítima vital, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, disparó los precios del crudo. El 9 de marzo, el precio del barril experimentó una volatilidad histórica: superó los 100 dólares y rozó los 120 en las primeras horas de la jornada. Este lunes, los futuros del Brent han vuelto a aumentar y se cotizaron por encima de 104 dólares por barril, un nivel no visto desde julio de 2022.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró este lunes que el estrecho de Ormuz sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.