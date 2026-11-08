EE.UU. ataca la mayor isla iraní en Ormuz reportan agencias

Washington bombardeó el 8 de noviembre Qeshm, la mayor isla iraní en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Tasnim.

Según un corresponsal del medio, hasta el momento los proyectiles han impactado solo en Qeshm, mientras que otras áreas de la provincia de Hormozgán no fueron afectadas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) publicó un video el ataque estadounidense contra el territorio insular….